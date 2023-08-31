МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 1,17%, следует из данных ЦБ РФ. Международные резервы России выросли на 0,2 процента с 18 по 25 августа

Показатель на 1 августа 2023 года составил 88,294 триллиона рублей после 87,277 триллиона на 1 июля. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,017 триллиона рублей.