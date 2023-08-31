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2023
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Денежная масса России в национальном определении в июле увеличилась
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 1,17%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 августа 2023 года составил 88,294... ПРАЙМ, 31.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 1,17%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 августа 2023 года составил 88,294 триллиона рублей после 87,277 триллиона на 1 июля. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,017 триллиона рублей.