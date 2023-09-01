2023-09-01T10:58:46+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230901/841632933.html
VK сменит депозитария программы ГДР
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VK сообщила о смене банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании: сейчас это Citibank, N.A, новым депозитарием станет RCS Issuer Services S.AR.L,... ПРАЙМ, 01.09.2023
банки, финансы, бизнес, новости, vk, глобальные депозитарные расписки, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. VK сообщила о смене банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании: сейчас это Citibank, N.A, новым депозитарием станет RCS Issuer Services S.AR.L, говорится в сообщении компании.
"VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее "VK" или "Компания") сообщает об уведомлении Citibank, N.A., действующего в качестве банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок ("ГДР") Компании, о намерении сменить депозитария. Новым депозитарием VK планирует назначить RCS Issuer Services S.AR.L", — следует из сообщения.
Отмечается, что компания планирует перейти к новому депозитарию до 18 сентября 2023 года. Держателям ГДР не потребуется совершать каких-либо действий в связи со сменой депозитария.