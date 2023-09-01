МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. VK сообщила о смене банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании: сейчас это Citibank, N.A, новым депозитарием станет RCS Issuer Services S.AR.L, говорится в сообщении компании. VK Play стала одной из самых популярных платформ для стриминга в России

"VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее "VK" или "Компания") сообщает об уведомлении Citibank, N.A., действующего в качестве банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок ("ГДР") Компании, о намерении сменить депозитария. Новым депозитарием VK планирует назначить RCS Issuer Services S.AR.L", — следует из сообщения.

Отмечается, что компания планирует перейти к новому депозитарию до 18 сентября 2023 года. Держателям ГДР не потребуется совершать каких-либо действий в связи со сменой депозитария.