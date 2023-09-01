МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады августа повысилась до 9,66% годовых с 9,23% во второй декаде, следует из материалов Банка России. ВТБ повысит ставки по краткосрочным вкладам в рублях

Максимальная ставка с начала года незначительно снижалась, в середине мая перешла к непродолжительному росту, а с началом лета показатель вышел на плато в 7,83%. В июле Центробанк повысил учётную ставку до 8,5% с 7,5%, и показатель вновь вырос в третьей декаде июля — сразу до 8,11%, и с тех пор непрерывно растёт.

Тем временем ЦБ на внеочередном заседании 15 августа ещё повысил ключевую ставку, и сразу на 3,5 процентного пункта — до 12%.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.