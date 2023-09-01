2023-09-01T14:12:20+03:00
2023-09-01T14:12:20+03:00
2023-09-01T14:12:20+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230901/841635435.html
Хакеры атаковали серверы Национального банка Чехии
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Серверы Национального банка Чехии подверглись атаке со стороны неизвестных хакеров, могут быть трудности с доступом к его интернет-сервисам, заявили в пятницу представители банка... ПРАЙМ, 01.09.2023
банки, финансы, новости, чехия, цб, хакерская атака
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/00/832280063.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/00/832280063.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/00/832280054.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/00/832280054.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/00/832280045.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/00/832280045.jpg
https://1prime.ru/banks/20230831/841625913.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Серверы Национального банка Чехии подверглись атаке со стороны неизвестных хакеров, могут быть трудности с доступом к его интернет-сервисам, заявили в пятницу представители банка.
"Национальный банк Чехии утром в пятницу, 1 сентября, стал целью DDoS атаки, что может привести к снижению скорости работы или недоступности интернет-портала банка", — говорится на странице банка в соцсети Х (бывшая Twitter).
По данным представителей банка, атака не привела к утечке данных. Они также сообщили, что Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности предоставило всю необходимую помощь для скорейшего решения ситуации.
Кибератаки на чешские банки начались в среду. По утверждению информагентства ЧТК, за ними стояла пророссийская хакерская группа NoName057, требовавшая прекращения поддержки Украины. В частности, от действий хакеров пострадали Raiffeisenbank, Moneta Money Bank, Komercni Banka, CSOB, Air Bank, Fio Banka и Ceska sporitelna.