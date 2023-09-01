МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Серверы Национального банка Чехии подверглись атаке со стороны неизвестных хакеров, могут быть трудности с доступом к его интернет-сервисам, заявили в пятницу представители банка. Чешские банки подвергаются хакерским атакам, пишет СМИ

"Национальный банк Чехии утром в пятницу, 1 сентября, стал целью DDoS атаки, что может привести к снижению скорости работы или недоступности интернет-портала банка", — говорится на странице банка в соцсети Х (бывшая Twitter).

По данным представителей банка, атака не привела к утечке данных. Они также сообщили, что Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности предоставило всю необходимую помощь для скорейшего решения ситуации.

Кибератаки на чешские банки начались в среду. По утверждению информагентства ЧТК, за ними стояла пророссийская хакерская группа NoName057, требовавшая прекращения поддержки Украины. В частности, от действий хакеров пострадали Raiffeisenbank, Moneta Money Bank, Komercni Banka, CSOB, Air Bank, Fio Banka и Ceska sporitelna.