2023-09-01T14:19:00+03:00
2023-09-01T14:53:57+03:00
2023-09-01T14:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230901/841635517.html
ЦБ хочет решить проблему с заблокированными активами российских инвесторов
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России всеми силами стремится решить проблему с заблокированными активами российских инвесторов за рубежом и понимает, насколько она болезненна, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... ПРАЙМ, 01.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, эльвира набиуллина, активы
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/49/841464918.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/49/841464918.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/49/841464917.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/49/841464917.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/49/841464905.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/49/841464905.jpg
https://1prime.ru/banks/20230901/841629502.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Банк России всеми силами стремится решить проблему с заблокированными активами российских инвесторов за рубежом и понимает, насколько она болезненна, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы знаем, насколько это болезненно. Мы с вами вместе, с участниками рынка гордились, что появился массовый инвестор, и он через несколько лет оказался в ситуации с заблокированными активами", — сказала Набиуллина в ходе конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
"Мы всеми силами пытаемся решить эту проблему, обсуждаем варианты. Понятно, не от нас зависит, но понимаем, насколько это важно для финансового рынка — решение проблемы заблокированных активов наших инвесторов", — добавила она.