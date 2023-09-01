МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Банк России всеми силами стремится решить проблему с заблокированными активами российских инвесторов за рубежом и понимает, насколько она болезненна, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЦБ ужесточил регулирование выдачи потребкредитов

"Мы знаем, насколько это болезненно. Мы с вами вместе, с участниками рынка гордились, что появился массовый инвестор, и он через несколько лет оказался в ситуации с заблокированными активами", — сказала Набиуллина в ходе конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

"Мы всеми силами пытаемся решить эту проблему, обсуждаем варианты. Понятно, не от нас зависит, но понимаем, насколько это важно для финансового рынка — решение проблемы заблокированных активов наших инвесторов", — добавила она.