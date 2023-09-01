МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. К системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России уже подключились участники из 15 стран, заявила первый заместитель председателя ЦБ Скоробогатова в ходе конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". ЦБ не обсуждал переход институтов развития под надзор регулятора

"При этом уже в 2014 году мы для себя поняли, что…нам нужна своя система передачи финансовых сообщений….Сейчас это уже 514 участников, и активно подключаются нерезиденты, те, которые с нами хотят сохранить отношения. Это 131 нерезидент из 15 стран. У нас колоссально вырос трафик, и мы при этом, сделав инфраструктуру с запасом, этот трафик обрабатываем без каких-либо задержек и изменений", — сказала Скоробогатова.