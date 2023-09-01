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2023
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К передаче финансовых сообщений ЦБ подключились участники из 15 стран
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К системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России уже подключились участники из 15 стран, заявила первый заместитель председателя ЦБ Скоробогатова в ходе конференции "10... ПРАЙМ, 01.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, спфс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. К системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России уже подключились участники из 15 стран, заявила первый заместитель председателя ЦБ Скоробогатова в ходе конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
"При этом уже в 2014 году мы для себя поняли, что…нам нужна своя система передачи финансовых сообщений….Сейчас это уже 514 участников, и активно подключаются нерезиденты, те, которые с нами хотят сохранить отношения. Это 131 нерезидент из 15 стран. У нас колоссально вырос трафик, и мы при этом, сделав инфраструктуру с запасом, этот трафик обрабатываем без каких-либо задержек и изменений", — сказала Скоробогатова.