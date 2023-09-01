2023-09-01T17:02:28+03:00
2023-09-01T17:02:28+03:00
2023-09-01T17:02:28+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230901/841637055.html
Альфа-банк анонсировал открытие 300 новых отделений по России
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Альфа-банк решил не сокращать банковскую сеть и до конца года откроет 300 новых отделений, сообщил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. "Мы в банке... ПРАЙМ, 01.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, альфа-банк, отделения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Альфа-банк решил не сокращать банковскую сеть и до конца года откроет 300 новых отделений, сообщил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
"Мы в банке рушили для себя не сокращать, как все, сеть отделений, а увеличивать. Мы идем в малые города. До конца этого года откроем порядка 300 новых отделений, Phygital отделений с цифровыми технологиями", — сказал банкир, выступая на конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
Phygital офисы Альфа-банка представляют собой сочетание современных технологий с физическим сервисом, в таких отделениях открытые пространства и нет "окошек", стоек и перегородок, а клиента на входе узнает Face ID.
В июне председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев сообщал в интервью РИА Новости, работа в регионах является одним из приоритетов в стратегии кредитной организации. По его словам, банк планирует в небольших поселениях в России открывать свои представительства, сотрудники которых будут консультировать клиентов и выдавать банковские карты.