МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия лидирует в мире по цифровизации банковских сервисов и даже опережает Китай, крупнейшие кредитные организации являются локомотивом цифровизации экономики, сообщил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, выступая на конференции Центрального банка "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Альфа-банк анонсировал открытие 300 новых отделений по России

"Я месяц назад ездил в Китай (мы были первым банком, компанией российской, с кем встречались цифровые гиганты после локдауна), там очень много классных вещей, крутых, передовых, особенно в части инженерии, но в части цифровизации, алгоритмов банковских сервисов … Раньше я говорил, что Россия — одна из самых продвинутых, пожалуй, после Китая. Я съездил, я вам говорю: мы номер один в мире с точки зрения цифровизации банковских, финансовых и околофинансовых сервисов", — заявил банкир.

Сейчас именно крупнейшие банки "двигают цифровую повестку" в стране и являются локомотивом цифровизации экономики, отметил он.