2023-09-01T17:45:58+03:00
2023-09-01T17:45:58+03:00
2023-09-01T17:45:58+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230901/841637663.html
Альфа-банк заявил о лидерстве России в мире по цифровизации банков
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Россия лидирует в мире по цифровизации банковских сервисов и даже опережает Китай, крупнейшие кредитные организации являются локомотивом цифровизации экономики, сообщил главный... ПРАЙМ, 01.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, альфа-банк, цифровизация, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия лидирует в мире по цифровизации банковских сервисов и даже опережает Китай, крупнейшие кредитные организации являются локомотивом цифровизации экономики, сообщил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, выступая на конференции Центрального банка "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
"Я месяц назад ездил в Китай (мы были первым банком, компанией российской, с кем встречались цифровые гиганты после локдауна), там очень много классных вещей, крутых, передовых, особенно в части инженерии, но в части цифровизации, алгоритмов банковских сервисов … Раньше я говорил, что Россия — одна из самых продвинутых, пожалуй, после Китая. Я съездил, я вам говорю: мы номер один в мире с точки зрения цифровизации банковских, финансовых и околофинансовых сервисов", — заявил банкир.
Сейчас именно крупнейшие банки "двигают цифровую повестку" в стране и являются локомотивом цифровизации экономики, отметил он.