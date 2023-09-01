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2023
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ЦБ положительно оценивает действия БРИКС по единой платежной системе
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Банк России положительно оценивает инициативы БРИКС по единой платежной инфраструктуре, готов участвовать в проектах, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе... ПРАЙМ, 01.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, брикс, центробанк, платежная система
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Банк России положительно оценивает инициативы БРИКС по единой платежной инфраструктуре, готов участвовать в проектах, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
"Если бы регуляторы хотя бы нескольких ключевых стран объединились по каким-то ключевым платформам, это была бы совершенно другая международная инфраструктура. Но пока проблема менталитета, потому что далеко не все готовы… Мы как раз готовы… Произошло обсуждение в рамках БРИКС… прозвучала тема создания общей инфрастуктуры, как интеграция как национальных платформ, или создание какой-то платформы, например, по расчетной единице… Мы как центральный банк точно готовы во всех этих проектах участвовать и быть первыми в этой работе", — сказала Скоробогатова.
В конце августа президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что сейчас настал момент для использования местных валют, альтернативных финансовых процедур и альтернативных платежных систем, и главы стран БРИКС поручили министрам финансов рассмотреть вопрос о своих валютах, платежных инструментах и платформах.