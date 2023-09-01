МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Банк России положительно оценивает инициативы БРИКС по единой платежной инфраструктуре, готов участвовать в проектах, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". БРИКС завершит доминирование доллара, считает американский экономист

"Если бы регуляторы хотя бы нескольких ключевых стран объединились по каким-то ключевым платформам, это была бы совершенно другая международная инфраструктура. Но пока проблема менталитета, потому что далеко не все готовы… Мы как раз готовы… Произошло обсуждение в рамках БРИКС… прозвучала тема создания общей инфрастуктуры, как интеграция как национальных платформ, или создание какой-то платформы, например, по расчетной единице… Мы как центральный банк точно готовы во всех этих проектах участвовать и быть первыми в этой работе", — сказала Скоробогатова.

В конце августа президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что сейчас настал момент для использования местных валют, альтернативных финансовых процедур и альтернативных платежных систем, и главы стран БРИКС поручили министрам финансов рассмотреть вопрос о своих валютах, платежных инструментах и платформах.