МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Проект указа об обмене замороженными активами почти готов, в первую очередь он затронет "небольшие портфельчики", сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Малофеев предложил национализировать активы недружественных стран

"Указ сейчас в принципе с Центральным банком мы "допилили". Он, в целом, более или менее готов. В первую очередь он будет нацелен на розничных инвесторов, то есть это не крупные портфели, это небольшие портфельчики людей. У нас довольно много людей, которые вложили свои небольшие средства в иностранные ценные бумаги", — сказал Моисеев.

По его словам, отсечка по размеру портфеля будет ещё определяться, но "это будет медианный розничный инвестор". "Мы говорим о суммах, сопоставимых со средним счётом ИИС ", — добавил Моисеев.

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин ранее в пятницу сообщил журналистам, что финансовые власти в рамках обмена замороженных активов россиян в первую очередь будут ориентироваться на портфели до 100 тысяч рублей — это подавляющее число инвесторов.

"Мы вместе с министерством финансов приоритет делаем на розничных инвесторов. Мы говорили о том, что мы хотели бы в первую очередь охватить тех инвесторов, у которых в портфеле до 100 тысяч рублей — это подавляющее число инвесторов", — прокомментировал он вопрос об обмене замороженных активов россиян в кулуарах конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

Моисеев добавил, что в рамках проекта будет предложено иностранным инвесторам выкупить эти ценные бумаги, как правило, иностранные, за счёт средств со счетов типа "С".

"Главное условие (выкупа — прим.ред.) — чтобы не было дисконта по отношению к российским гражданам, чтобы они продавали свои ценные бумаги по рыночной цене", — обратил внимание замминистра. ЦБ хочет решить проблему с заблокированными активами российских инвесторов

Министр финансов Антон Силуанов в августе сообщил, что правительство России и ЦБ подготовили проект указа об обмене замороженных активов. Силуанов напомнил, что активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом. На первом этапе, по его словам, инициатива властей затронет 100 миллиардов рублей.

ЦБ чуть позднее разъяснил, что это коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".

ЦБ РФ не ведет никаких переговоров ни с иностранными регуляторами, ни с иностранными потенциальными покупателями по вопросу обмена замороженных активов россиян, сообщила ранее в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, речь идет об активах лиц, в отношении которых не введены санкции, тех ценных бумагах, которые заблокированы зарубежными депозитариями. Она подчеркнула, что такой обмен может быть только добровольным с обеих сторон.