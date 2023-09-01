МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Банк России считает необходимым разработать стандарты для возможности открытия счетов нерезидентам в онлайне, которые можно было бы согласовывать на межстрановом уровне, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Доля нерезидентов в ОФЗ России в июле обновила минимум с середины 2012 года

"Открытие счета нерезиденту в российском банке востребовано, многие нерезиденты хотят — это огромный бизнес, этим надо пользоваться", — сказала она.

"Пока мы придумали вариант по доверенности, но он, честно говоря, вообще не цифровой ни разу. Все равно, это достаточно сложно и муторно. Нам нужно придумать некие стандарты, которые мы можем на уровне стран согласовывать, и таким образом открывать счета в онлайне", — добавила Скоробогатова.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, который упрощает процедуру открытия счетов и вкладов иностранных физических и юридических лиц в российских банках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предоставляет право российским банкам, а также профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением осуществляющих лишь инвестконсультирование), управляющим компаниям инвестфондов, ПИФ и НПФ, операторам инвестплатформ и информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, поручать проведение идентификации клиентов — иностранных физлиц и юрлиц или их представителей иностранным банкам и иным иностранным финорганизациям.