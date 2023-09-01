МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Банк России к концу 2024 года создаст технологию, позволяющую пилотировать офлайн цифровой рубль, сообщила журналистам первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в кулуарах конференции ЦБ "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Больше половины россиян выразили готовность использовать цифровой рубль

"Саму технологию мы планируем сделать к концу 2024 года. Мы не видим ее такой востребованной, если честно, потому что параллельно с Минцифры делаем много, чтобы везде устойчиво работал интернет, поэтому мы не отнесли это в первую группу операций, которые надо делать", — ответила она на вопрос, когда может начаться пилотирование офлайн цифрового рубля.

Пилотный проект по цифровому рублю стартовал в августе с оплаты по статическому QR-коду через банковское приложение, позднее планируется добавить оплату через прикладывание смартфона.

В июле заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков сообщал, что возможность оплаты цифровым рублем офлайн появится не ранее чем через полтора года.