2023-09-01T18:43:22+03:00
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2023
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ЦБ создаст технологию для пилотирования офлайн цифрового рубля
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Банк России к концу 2024 года создаст технологию, позволяющую пилотировать офлайн цифровой рубль, сообщила журналистам первый заместитель председателя Центробанка Ольга... ПРАЙМ, 01.09.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, цифровой рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Банк России к концу 2024 года создаст технологию, позволяющую пилотировать офлайн цифровой рубль, сообщила журналистам первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в кулуарах конференции ЦБ "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
"Саму технологию мы планируем сделать к концу 2024 года. Мы не видим ее такой востребованной, если честно, потому что параллельно с Минцифры делаем много, чтобы везде устойчиво работал интернет, поэтому мы не отнесли это в первую группу операций, которые надо делать", — ответила она на вопрос, когда может начаться пилотирование офлайн цифрового рубля.
Пилотный проект по цифровому рублю стартовал в августе с оплаты по статическому QR-коду через банковское приложение, позднее планируется добавить оплату через прикладывание смартфона.
В июле заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков сообщал, что возможность оплаты цифровым рублем офлайн появится не ранее чем через полтора года.