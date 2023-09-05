МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Банк России во вторник выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 30-летию Совета Федерации, сообщает регулятор. ЦБ заявил о заметном росте числа активных инвесторов в России

"Банк России 5 сентября 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "30-летие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (каталожный № 5111-0489)", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 39 миллиметров, тираж — 3 тысячи штук. Монета имеет массу драгоценного металла 31,1 грамма (одну тройскую унцию), проба сплава — 925. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: в верхней части —"Российская Федерация", в нижней — "Банк России", "3 рубля", "2023". Слева и справа расположено обозначение серебра по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты на матовом поле размещены рельефное изображение стелы из фойе здания Совета Федерации и выполненное в цвете изображение расположенных с двух сторон от стелы флагов РФ. По окружности имеется рельефная надпись "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", разделенная точкой, внизу в две строки — "30 лет".

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.