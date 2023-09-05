Правительство предоставит банкам ликвидность на 27 млрд руб с 6 по 12 сентября
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 6 по 12 сентября предоставит ликвидность банковскому сектору на 27 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 30 августа по 5 сентября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 509 миллиарда рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 155 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,261 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 5 сентября) в объеме 1,4 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/banks/20230905/841659028.html