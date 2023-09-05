МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Банк России установил правила включения в реестр участников эксперимента по внедрению исламского банкинга, соответствующий документ вступит в силу 16 сентября, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ заявил о заметном росте числа активных инвесторов в России

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по внедрению исламского банкинга в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Закон устанавливает правовые основы для проведения с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2025 года эксперимента по партнерскому финансированию в этих четырех регионах.

"Указание Банка России устанавливает порядок ведения специального реестра, после включения в который организация становится участником эксперимента по партнерскому финансированию. Указание вступит в силу 16 сентября", — говорится в сообщении.

Чтобы войти в реестр, организация, которая не является банком или некредитной финансовой организацией, должна предоставить заявление с приложением устава, документы о наличии собственных средств, сведения об акционерах или участниках организации и ее руководителе. В случае банков и некредитных финансовых организаций необходимо предоставить только заявление.

"Организации, которые хотят стать участниками эксперимента, смогут подать заявление и необходимые документы в Банк России. Срок рассмотрения заявления — 30 рабочих дней", — указал ЦБ.

После появления первого участника эксперимента Банк России разместит реестр на своем сайте и будет ежедневно его обновлять, добавили в регуляторе.

Партнерский или исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, который широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций, сделок с неопределенностью, а также от финансирования деятельности, связанной с производством и оборотом табака, алкоголя, оружия и боеприпасов. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность и близость к концепции устойчивого развития.

В целом исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации.