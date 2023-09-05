МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Новый специализированный банк "АвтоВАЗа" — "Авто Финанс Банк", созданный на базе приобретенного у альянса Renault-Nissan "РН Банка", начинает работу в РФ, его сфера деятельности расширена, говорится в сообщении автопроизводителя. ЦБ установил правила включения в реестр исламского банкинга

"АО "АвтоВАЗ" объявляет о завершении необходимых юридических процедур по запуску в России нового банка — АО "Авто Финанс Банк" (создан на базе АО "РН Банк", который "АвтоВАЗ" приобрел летом 2023 года). Стратегия банка теперь значительно расширена", — отмечается в сообщении.

По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, перед банком ставится цель увеличить к 2030 году кредитный портфель розничных клиентов и прибыль в 7 раз.

Кроме автокредитования, предоставления финансирования на приобретение автомобилей и предоставления услуг факторинга для крупнейших автопроизводителей "Авто Финанс Банк" будет активно развиваться и наращивать как объемы корпоративного бизнеса, включая финансирование поставщиков компонентов для поддержки и восстановления российской автомобильной промышленности, так и предложит новые сервисы частным клиентам (срочные депозиты, платежные сервисы и другие финансовые услуги).