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"Авто Финанс Банк" "АвтоВАЗа" начал работать
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Новый специализированный банк "АвтоВАЗа" — "Авто Финанс Банк", созданный на базе приобретенного у альянса Renault-Nissan "РН Банка", начинает работу в РФ, его сфера деятельности... ПРАЙМ, 05.09.2023
банки, финансы, новости, автоваз, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Новый специализированный банк "АвтоВАЗа" — "Авто Финанс Банк", созданный на базе приобретенного у альянса Renault-Nissan "РН Банка", начинает работу в РФ, его сфера деятельности расширена, говорится в сообщении автопроизводителя.
"АО "АвтоВАЗ" объявляет о завершении необходимых юридических процедур по запуску в России нового банка — АО "Авто Финанс Банк" (создан на базе АО "РН Банк", который "АвтоВАЗ" приобрел летом 2023 года). Стратегия банка теперь значительно расширена", — отмечается в сообщении.
По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, перед банком ставится цель увеличить к 2030 году кредитный портфель розничных клиентов и прибыль в 7 раз.
Кроме автокредитования, предоставления финансирования на приобретение автомобилей и предоставления услуг факторинга для крупнейших автопроизводителей "Авто Финанс Банк" будет активно развиваться и наращивать как объемы корпоративного бизнеса, включая финансирование поставщиков компонентов для поддержки и восстановления российской автомобильной промышленности, так и предложит новые сервисы частным клиентам (срочные депозиты, платежные сервисы и другие финансовые услуги).