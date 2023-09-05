МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Банк России допускает, что цифровой рубль окажет положительное влияние на динамику банковских ставок: могут вырасти ставки по текущим счетам в кредитных организациях, а также вероятна коррекция эквайринговых комиссий, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на форуме, посвящённом цифровым финансам. ЦБ установил правила включения в реестр исламского банкинга

"Банки для того, чтобы стимулировать и удерживать текущую ликвидность внутри банковской системы на своих счетах в виде безналичных рублей, они будут вынуждены предложить потребителю более привлекательные условия для хранения этих денег. Скорее всего, это будет проявляться в том, что будут более высокие ставки по текущим счетам, а также, наверное, будет какая-то коррекция эквайринговых комиссий для того, чтобы больше уровнять безналичные и цифровые рубли в глазах "мерчантов", — сказал Заботкин, комментируя влияние цифрового рубля.

Что же касается возможных ограничений на операции с цифровым рублем, например, что с его помощью можно будет оплатить только определенные товары, то, по словам Заботкина, к этому нужно относиться с осторожностью.

"Ограничения того, на что вы можете потратить конкретную единицу денег, делает эти деньги менее ценными по сравнению с теми деньгами, которые вы можете потратить на что угодно. Поэтому к вопросу о такого рода функциональности нужно относиться очень осторожно. Теоретически такая возможность доступна", — добавил зампред Центробанка.

Банк России 15 августа запустил пилотный проект с использованием цифрового рубля в реальных операциях. Первая группа участников состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. А в первую тестовую группу банков вошли Альфа-банк, банк "Дом.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, Газпромбанк, "Киви банк", банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Синара", Росбанк и "ТКБ банк".