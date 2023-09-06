МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Переговоры по переподключению Россельхозбанка к платежной системе SWIFT идут достаточно сложно, полная картина станет ясна после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с ЕС и ООН соответственно на полях саммита "Большой двадцатки" и Генассамблеи, сообщил РИА Новости источник, участвующий в турецкой технической делегации по "зерновому коридору". Доля евро в расчетах через SWIFT в июле достигла исторического минимума

Ранее Эрдоган заявил, что ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия, работает над вопросом страхования российских судов.

"Достаточно сложно", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, как проходят переговоры по переподключению Россельхозбанка к системе SWIFT.

По его словам, пока рано делать окончательные выводы, но полная картина станет ясна в ходе сентябрьских визитов президента Турции в Индию и США.

"Как вы знаете, в Нью-Дели пройдет саммит "Большой двадцатки" и вслед за этим Генеральная Ассамблея в Нью-Йорке. Господин президент (Тайип Эрдоган) намерен обсудить эту тему, как с западными лидерами, так и с руководством ООН. После этих переговоров и обсуждений, думаю, появится полная картина", — подчеркнул источник.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.