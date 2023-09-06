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В ЕЦБ отметили первые успехи в борьбе против инфляции
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Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сказал, что возвращение инфляции к целевому уровню 2% до 2025 года остается главным приоритетом ЕЦБ, отметив необходимость сохранения... ПРАЙМ, 06.09.2023
банки, финансы, бизнес, новости, экономика, ецб, европа, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сказал, что возвращение инфляции к целевому уровню 2% до 2025 года остается главным приоритетом ЕЦБ, отметив необходимость сохранения упорства в достижении этой цели, несмотря на наличие некоторых успехов.
"Мы уже достигли первых успехов в борьбе против инфляции, но мы должны сохранять упорство, — сказал Вильруа, который также является членом Управляющего совета Европейского центрального банка, в интервью радиостанции BFM. — Нам необходимо вернуть инфляцию к целевому уровню 2% до 2025 года, и мы это сделаем".
"Это (инфляция) сильно беспокоит французский народ… и остается нашим главным приоритетом", — добавил он.