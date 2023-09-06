МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сказал, что возвращение инфляции к целевому уровню 2% до 2025 года остается главным приоритетом ЕЦБ, отметив необходимость сохранения упорства в достижении этой цели, несмотря на наличие некоторых успехов. Российская инфляция складывается ближе к верхней границе прогноза

"Мы уже достигли первых успехов в борьбе против инфляции, но мы должны сохранять упорство, — сказал Вильруа, который также является членом Управляющего совета Европейского центрального банка, в интервью радиостанции BFM. — Нам необходимо вернуть инфляцию к целевому уровню 2% до 2025 года, и мы это сделаем".

"Это (инфляция) сильно беспокоит французский народ… и остается нашим главным приоритетом", — добавил он.