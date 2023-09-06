МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ключевыми элементами стратегии ВТБ на 2024-2026 годы станут развитие розничного сегмента и глобальной инфраструктуры международных расчетов, сообщил глава банка Андрей Костин. "ВТБ Лизинг" отметил повышенную потребность в грузовых вагонах

"Группа ВТБ готовится к запуску новой стратегии, ключевыми элементами которой станут развитие розничного сегмента и глобальной инфраструктуры международных расчетов", — приводится в сообщении заявление Костина.

Наблюдательный совет на заседании 5 сентября утвердил изменения в составе правления банка. Так, заместитель президента – председателя правления Дмитрий Пьянов утвержден в должности первого зампреда. На смену Анатолию Печатникову, курировавшему в ВТБ работу с физлицами с 2018 года, в качестве зампреда избран Георгий Горшков. Кроме того, в качестве члена правления избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента. Кадровые решения в отношении Горшкова и Лозового вступят в силу после их утверждения со стороны Центрального банка.

"Обновленной команде ВТБ предстоит завершить разработку стратегии развития банка на 2024-2026 годы и добиться ее реализации", — сказал председатель наблюдательного совета банка, зампредседателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.