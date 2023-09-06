МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ утвердил изменения в составе правления банка, согласно которым курирующий финансовый блок замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов повышен до первого зампреда правления, будет отвечать в том числе за интеграцию "Открытия", а отвечавший за розницу замглавы ВТБ Анатолий Печатников покинет банк, на его место избран бывший топ-менеджер "Почта банка" и "ВТБ 24" Георгий Горшков, сообщила пресс-служба кредитной организации. Узбекистан вырвался в лидеры по переводам в ВТБ

"Наблюдательный совет ВТБ на заседании 5 сентября 2023 года утвердил изменения в составе правления банка. Заместитель президента — председателя правления Дмитрий Пьянов утвержден в должности первого заместителя президента — председателя правления ВТБ", — говорится в сообщении.

В новом качестве он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая банк "Открытие". "На смену Анатолию Печатникову, курировавшему в ВТБ работу с физлицами с 2018 года, в качестве зампреда избран Георгий Горшков. Кроме того, в качестве члена правления избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента", — сообщили также в банке.

Кадровые решения в отношении Горшкова и Лозового вступят в силу после их утверждения со стороны Центрального банка. Печатников завершает работу в ВТБ, чтобы сосредоточиться на собственных проектах, пояснили в пресс-службе.