МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВТБ отменяет лимиты на внесение и снятие наличных в своих банкоматах по картам других кредитных организаций, сообщила пресс-служба банка. ВТБ обозначил ключевые элементы стратегии на 2024-2026 годы

"ВТБ отменяет лимиты на внесение и снятие наличных в своих банкоматах по картам других кредитных организаций. Ранее действовавшее ограничение составляло 100 000 рублей за одну операцию", — говорится в сообщении.

С начала года количество операций по картам других банков в банкоматах ВТБ выросло на треть, и после отмены ограничений в банках ожидают еще большего спроса на повседневные операции, заявил заместитель руководителя департамента развития инструментов обслуживания – начальник управления "Устройства самообслуживания" ВТБ Сергей Панюшкин.

С февраля в единый парк банкоматов ВТБ вошли аппараты "Открытия" и РНКБ, это стало первым этапом интеграции этих банков в группу. Число доступных банкоматов для клиентов ВТБ составляет почти 20 тысяч.