2023-09-06T13:33:04+03:00
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2023-09-06T13:33:04+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230906/841671743.html
ВТБ отменяет лимиты по наличным для карт других банков в своих банкоматах
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ВТБ отменяет лимиты на внесение и снятие наличных в своих банкоматах по картам других кредитных организаций, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ отменяет лимиты на внесение и снятие... ПРАЙМ, 06.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, втб, наличные
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВТБ отменяет лимиты на внесение и снятие наличных в своих банкоматах по картам других кредитных организаций, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ отменяет лимиты на внесение и снятие наличных в своих банкоматах по картам других кредитных организаций. Ранее действовавшее ограничение составляло 100 000 рублей за одну операцию", — говорится в сообщении.
С начала года количество операций по картам других банков в банкоматах ВТБ выросло на треть, и после отмены ограничений в банках ожидают еще большего спроса на повседневные операции, заявил заместитель руководителя департамента развития инструментов обслуживания – начальник управления "Устройства самообслуживания" ВТБ Сергей Панюшкин.
С февраля в единый парк банкоматов ВТБ вошли аппараты "Открытия" и РНКБ, это стало первым этапом интеграции этих банков в группу. Число доступных банкоматов для клиентов ВТБ составляет почти 20 тысяч.