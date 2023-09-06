МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Если бы деятельность микрофинансовых организаций запретили в России, то это привело бы к снижению доступности финансовых услуг и ухудшению положения тех, кто нуждается в краткосрочных займах, прокомментировали РИА Новости в Банке России. Аналитики прокомментировали решение ЦБ увеличить продажи валюты

Ранее в среду группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о признании утратившим силу с 1 января 2024 года закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". По мнению депутатов, институт МФО приводит к "катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни".

"Такой законопроект не поступал к нам на рассмотрение. Важно отметить, что запрет деятельности микрофинансовых организаций приведет к снижению доступности финансовых услуг и, как следствие, ухудшит положение граждан и бизнеса, которые нуждаются в краткосрочных займах", — обратили внимание в Банке России.

Например, граждане и компании могут нуждаться в микрозаймах на лечение, приобретение бытовой техники или оборудования для малого бизнеса. "В результате люди и бизнес будут вынуждены обращаться к "черным кредиторам", которые действуют вне закона", — отметили в ЦБ.

Регулятор напомнил, что МФО активно участвуют в финансировании малого и среднего бизнеса, а также обеспечивают доступность заемных средств для граждан, в том числе живущих на отдаленных территориях.

ЦБ постоянно совершенствует регулирование и надзор за деятельностью МФО. Так с 1 июля 2023 года максимальная ставка по микрозаймам была снижена до 0,8% в день, была уменьшена максимальная сумма переплаты по микрозайму до 130%. А в апреле этого года начали действовать требования, которые помогут предотвратить мошенничество при выдаче онлайн-займов с использованием чужих персональных данных, напомнили в регуляторе.