МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран по номеру счета, транзакции можно проводить как в пользу других физлиц, так и юрлиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Сбербанк начал прием заявок на IT-ипотеку по улучшенным условиям

"В сентябре клиентам Сбербанка стали доступны переводы в Иран. Клиентам доступны как р2р-переводы, и так и переводы в пользу юридических лиц", — сообщили в банке.

Отмечается, что переводы отправляются в рублях в "Пасаргад банк". Комиссия стандартная для международных переводов – 1% от суммы.

"Сервис переводов в Иран новый, спрос на него еще предстоит оценить. В первую очередь услуга рассчитана на туристов", — добавили в банке.