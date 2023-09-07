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Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран
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Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран по номеру счета, транзакции можно проводить как в пользу других физлиц, так и юрлиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... ПРАЙМ, 07.09.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран по номеру счета, транзакции можно проводить как в пользу других физлиц, так и юрлиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"В сентябре клиентам Сбербанка стали доступны переводы в Иран. Клиентам доступны как р2р-переводы, и так и переводы в пользу юридических лиц", — сообщили в банке.
Отмечается, что переводы отправляются в рублях в "Пасаргад банк". Комиссия стандартная для международных переводов – 1% от суммы.
"Сервис переводов в Иран новый, спрос на него еще предстоит оценить. В первую очередь услуга рассчитана на туристов", — добавили в банке.