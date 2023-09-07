МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля банковских карт, которыми активно пользуются физлица, в общем объеме выпущенного для них "пластика", во втором квартале выросла по сравнению с первым всего на 0,3 процентного пункта — до 61,5%, что примерно соответствует уровням начала 2018 года, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. В ЦБ заметили признаки перегрева рынка ипотеки

А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 4,2 процентного пункта. Такое снижение интереса к пластиковым картам происходит на фоне активного развития Системы быстрых платежей (СБП), для которой физический носитель в виде карты не нужен.

Так, по данным регулятора, в рассматриваемый период граждане провели через СБП более 1,6 миллиарда операций на сумму 7 триллионов рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года более чем в два раза.

При этом в отчетном периоде был достигнут минимум для вторых кварталов с 2017 года: более низкой, чем сейчас, доля "активного пластика" была во втором квартале 2017 года: тогда она составляла 55,5%, а максимальной была по итогам второго квартала 2021 года (68,7%).