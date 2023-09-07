2023-09-07T11:55:42+03:00
2023-09-07T11:55:42+03:00
2023-09-07T11:55:42+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230907/841681211.html
Доля активных банковских карт в России стабилизируется на уровне 2018 года
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля банковских карт, которыми активно пользуются физлица, в общем объеме выпущенного для них "пластика", во втором квартале выросла по сравнению с первым всего на 0,3 процентного... ПРАЙМ, 07.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, банковские карты, физлица
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406550.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406550.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406549.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406549.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406537.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406537.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230906/841676104.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля банковских карт, которыми активно пользуются физлица, в общем объеме выпущенного для них "пластика", во втором квартале выросла по сравнению с первым всего на 0,3 процентного пункта — до 61,5%, что примерно соответствует уровням начала 2018 года, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 4,2 процентного пункта. Такое снижение интереса к пластиковым картам происходит на фоне активного развития Системы быстрых платежей (СБП), для которой физический носитель в виде карты не нужен.
Так, по данным регулятора, в рассматриваемый период граждане провели через СБП более 1,6 миллиарда операций на сумму 7 триллионов рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года более чем в два раза.
При этом в отчетном периоде был достигнут минимум для вторых кварталов с 2017 года: более низкой, чем сейчас, доля "активного пластика" была во втором квартале 2017 года: тогда она составляла 55,5%, а максимальной была по итогам второго квартала 2021 года (68,7%).