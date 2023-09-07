МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Льготную профильную IT-ипотеку выдали более 23 тысяч специалистам с запуска программы в мае 2022 года, заявил замглавы Минцифры Андрей Заренин на пресс-конференции, посвященной абсолютной победе сборной России на 35-й Международной олимпиаде по информатике. В ЦБ заметили признаки перегрева рынка ипотеки

"У нас с момента начала действия программы — это был май прошлого года, май 2022 года — уже сейчас ипотеку получили более 23 тысяч IT-специалистов, и суммы там более 207 миллиардов рублей. Тоже здесь не стоим на месте, развиваемся. 31 августа у нас общий кредитный лимит по программе для всех занимающих был увеличен до 500 миллиардов рублей, тоже здесь программу развиваем. Планируем, что к концу года ипотека льготных IT-специалистов будет выдана не меньше 30 тысячам", — сообщил Заренин.

Он добавил, что в России отрасль информационных технологий активно двигается вперед, и "существенную роль, конечно, в этом сыграли меры, которые были утверждены в прошлом году указом президента".

Правительство России 1 сентября заявил о смягчении требований предоставления ипотечных займов для IT-специалистов — его могут получить специалисты до 36 лет, для них кредит оформляется без учета требований к уровню минимальной зарплаты. В Минцифры также добавили, что общий кредитный лимит по программе на всех заемщиков увеличен с 240 до 500 миллиардов рублей.