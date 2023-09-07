МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В условиях замедления роста экономики еврозоны почти до полной остановки, заседание Европейского центрального банка, которое пройдет на следующей неделе, может быть последним шансом для повышения процентных ставок, говорит Клаус Вистесен, экономист Pantheon Macroeconomics. ЕЦБ предупредил о грядущей неопределенности

Рост ВВП еврозоны во 2-м квартале составил всего 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно пересмотренным предварительным оценкам, тогда как экспорт сокращается, а рост цен оказывает давление на расходы домохозяйств, отмечает он.

В то же время заработки продолжают расти быстрыми темпами, что дает ЕЦБ возможность осуществить еще одно повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов в сентябре.

Между тем в 3-м квартале ВВП еврозоны, вероятно, сократится, и если ЕЦБ сейчас сделает паузу в повышении ставок, то это будет, по сути, означать завершение текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, говорит Вистесен.

"Окно возможностей для дальнейшего ужесточения захлопнется", — добавляет экономист