МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Утечка базы с данными клиентов "МТС банка" не содержит банковской тайны, счета вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся — наличие в базе данных и других кредитных организаций говорит об утечке у "ретейл-компании" или "поставщика цифровых сервисов", заявили РИА Новости в "МТС банке". Российский рынок акций упал на ожиданиях роста ключевой ставки ЦБ

Ранее телеграм-канал "Утечки информации" сообщил, что в сети появилась база якобы с данными клиентов "МТС банка" на несколько миллионов строк. В ней содержатся персональные данные клиентов, например ФИО, телефон, пол, ИНН и так далее, а также частичные номера карт.

"Инфраструктура МТС Банка не подвергалась атакам, данные пользователей вне опасности… Утечка банковской тайны не подтвердилась. Представленная в базе информация не позволяет злоумышленникам совершать финансовые операции от лица клиентов банков, их счета вне опасности", — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Банк отметил, что "проверка базы, опубликованной хакерами, показала, что в ней содержатся персональные данные граждан и маскированные номера банковских карт, выпущенных различными российскими банками". Маскирование — это мера защиты, в рамках которой номер банковской карты виден лишь частично.

Таким образом, наличие в базе информации о владельцах карт различных эмитентов говорит о том, что "утечка произошла не в каком-либо конкретном банке, а, предположительно, у ретейл-компании либо поставщика цифровых сервисов". Они "хранят и обрабатывают платежные данные пользователей именно в таком виде", заявили в кредитной организации.