МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Каждый второй россиянин считает самыми выгодными вклады со сроками от трех месяцев до одного года, поскольку уверен, что такая форма сбережений позволяет быстро переложить деньги на новый депозит в случае роста ставок, говорится в исследовании банка "Открытие" (входит в группу ВТБ), которое есть в распоряжении РИА Новости. Россиян предупредили, где опасно заряжать телефон

"Вклады на срок от трех месяцев до года остаются самыми популярными у россиян — их предпочитают 50%. Главным преимуществом таких вкладов большинство сберегателей считают возможность быстро переложить деньги на новый депозит в случае роста ставок", — выяснили авторы исследования, в рамках которого было опрошено 1600 человек.

Согласно материалам, 32% опрошенных из тех 50%, которые, по данным банка, отдают предпочтение краткосрочным и среднесрочным вкладам, выбирают депозиты со сроком от шести месяца до года, а остальные 18% — от трех до шести месяцев.

При этом для 13% лучший срок вклада это один-три месяца, для 8% — от года до полутора лет, столько же выбрали вклады со сроками от полутора до трех лет, 6% опрошенным по нраву открывать депозит на срок до одного месяца, а 4% выбирают держать средства в банках больше трех лет. При этом 11% респондентов заявили, что срок вклада для них не имеет значения.

Для 38% опрошенных главным преимуществом краткосрочного вклада является возможность быстро переложить деньги на новый депозит в случае роста ставок. Для 30% основное преимущество краткосрочного вклада – возможность быстрее забрать деньги в случае необходимости без потери процентов. При этом 20% считают преимуществом краткосрочных вкладов более высокую доходность. По мнению 12% респондентов, у краткосрочных вкладов нет никаких преимуществ.

Также исследователи выяснили, что 18% из тех, кто имеет сбережения, тратят деньги из них постоянно, каждый месяц, 19% делают это не чаще, чем раз в три месяца, 17% не чаще, чем раз в полгода, 9% не чаще, чем раз в год. А 20% стараются вообще не тратить свои сбережения. Вместе с тем, 17% опрошенных признались, что у них сбережений нет.