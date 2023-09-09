МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт "Мир" вдвое — до 10 лет, для дебетового "пластика" это заработало в сентябре, а для кредиток вступит в силу с 3 октября, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28 процента

"Клиентам теперь не надо каждые 5 лет менять карту на новую. "Сбер" решил увеличить срок действия банковских карт на платёжной системе "Мир" с 5 до 10 лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября", — сказал он в интервью в рамках ВЭФ.

Царев отметил, что нововведение коснётся всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы "Мир", в том числе платёжных стикеров. При этом он подчеркнул, что если карта получит повреждения раньше этого срока, её можно по-прежнему бесплатно перевыпустить в любой момент.

"Наша "СберКарта" — износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы. Как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы. Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать её доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке. И важно, что мы снижаем объём пластикового мусора, который образуется в результате утилизации карт", — заключил первый замглавы Сбербанка.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru 10 сентября в 12.00 мск.