ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Банк России в ближайшие месяцы будет удерживать ключевую ставку на уровне 12%, при этом есть и риски ее повышения, прежде всего — волатильность курса рубля, полагают аналитики SberCIB.

ЦБ на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ставку на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. В то же время инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 11,5% с 11,1% месяцем ранее.

Зампред регулятора Алексей Заботкин в начале сентября сообщил, что проинфляционные риски в России остаются значимыми, ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании (состоится 15 сентября).

"В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на 12% в ближайшие месяцы. Текущее значение уже достаточно высокое (за период с 2015 по 2023 год ключевая ставка была ниже текущего уровня 90% времени), чтобы дополнительно не повышать ставку, но и о ее снижении речи не идет", — заявили аналитики.

Однако, как они полагают, риск повышения ставки все же имеется: например, он может реализоваться, если "курс рубля к доллару в предстоящие дни закрепится выше 100".