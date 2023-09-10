МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сбербанк работает над расширением географии приема своих карт за рубежом, планирует пилоты в популярных у россиян странах, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы банка Кирилл Царев. Сбербанк в августе выдал рекордный объем ипотеки

"Мы работаем над расширением географии приема карт за рубежом и партнерствами в других странах, чтобы россияне могли совершать платежи за границей. Мы планируем ряд пилотных запусков в странах присутствия большого числа россиян", — сказал он.

Царев также напомнил, что банк прорабатывает решение для приема платежей иностранцев в эквайринговой сети Сбербанка, а также обдумывает возможность удаленного открытия счетов и карт иностранцам для расчета в поездках по России.

Ранее в июле Царев говорил, что Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции: в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн. Кроме того, банк сейчас позволяет совершать переводы в банки 11 стран, последним был подключен Иран.

СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сбербанк присоединился к пилоту ЦБ по международным переводам через Систему быстрых платежей — находится на стадии подключения, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы банка Кирилл Царев. Аналитики спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой на ближайшие месяцы

"Мы участвуем в пилоте, находимся в стадии подключения", — ответил он на вопрос об участии банка в пилоте по международным переводам через Систему быстрых платежей.

При этом в самом Сбербанке доступны переводы в 11 стран, включая страны ближнего зарубежья, а также Индию, Иран и Сербию.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код. В декабре прошлого года успешно прошел пилотный проект по запуску переводов в Белоруссию через СБП, а ряд крупных банков готовятся масштабировать проект.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 12.00 мск.