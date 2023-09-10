МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует интерес россиян к продаже наличных долларов и евро с начала 2023 года, при этом последняя курсовая волатильность дополнительно ускорила эту тенденцию, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках ВЭФ. Сбербанк работает над расширением географии приема своих карт за рубежом

"Мы видим значительный рост интереса клиентов к продаже ранее купленных/снятых со счетов наличных долларов США и евро", — прокомментировал он вопрос о последних тенденциях на рынке наличной валюты.

Царев отметил, что постепенный рост объёма продаваемой клиентами наличной валюты фиксируется с начала 2023 года, а "последняя волатильность на валютном рынке дополнительно ускорила эту тенденцию".

Рубль ускорил летом падение к основным валютам, торгующимся на Мосбирже. В частности, доллар к середине августа подскакивал против уровней закрытия мая более чем на 20 рублей — до 101,75 рубля — максимума с марта прошлого года. По итогам лета доллар вырос на 14,9 рубля — до 96,03 рубля.

Согласно данным ЦБ, объем наличной валюты "под подушками" россиян за июль сократился на 0,6 миллиарда долларов — до 96 миллиардов долларов.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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