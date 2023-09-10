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2023
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Сбербанк присоединился к пилоту трансграничных платежей через СБП
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. Сбербанк присоединился к пилоту ЦБ по международным переводам через Систему быстрых платежей — находится на стадии подключения, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы... ПРАЙМ, 10.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сбербанк присоединился к пилоту ЦБ по международным переводам через Систему быстрых платежей — находится на стадии подключения, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы банка Кирилл Царев.
"Мы участвуем в пилоте, находимся в стадии подключения", — ответил он на вопрос об участии банка в пилоте по международным переводам через Систему быстрых платежей.
При этом в самом Сбербанке доступны переводы в 11 стран, включая страны ближнего зарубежья, а также Индию, Иран и Сербию.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код. В декабре прошлого года успешно прошел пилотный проект по запуску переводов в Белоруссию через СБП, а ряд крупных банков готовятся масштабировать проект.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru