МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сбербанк присоединился к пилоту ЦБ по международным переводам через Систему быстрых платежей — находится на стадии подключения, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы банка Кирилл Царев. Минфин выплатит российские еврооблигации по обновленному порядку

"Мы участвуем в пилоте, находимся в стадии подключения", — ответил он на вопрос об участии банка в пилоте по международным переводам через Систему быстрых платежей.

При этом в самом Сбербанке доступны переводы в 11 стран, включая страны ближнего зарубежья, а также Индию, Иран и Сербию.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код. В декабре прошлого года успешно прошел пилотный проект по запуску переводов в Белоруссию через СБП, а ряд крупных банков готовятся масштабировать проект.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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