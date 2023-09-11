МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Объем портфеля туристических проектов, которые есть у ВЭБа на Дальнем Востоке, превышает 100 миллиардов рублей, всего в проработке и на финансировании у госкорпорации сейчас 10 проектов, рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ старший банкир бизнес-блока ВЭБ Антон Перин. Глава ВЭБ призвал расширить полномочия ЦБ как мегарегулятора

"Портфель туристических проектов ВЭБ.РФ на Дальнем Востоке превышает 100 миллиардов рублей… Всего в проработке и на стадии финансирования в ВЭБ.РФ находится 10 проектов", — сообщил Перин.

Проекты именно на территории Дальнего Востока занимают существенную часть портфеля госкорпорации в области туризма. "Дальневосточные регионы выгодно отличает обилие уникальных природных объектов и наличие возможностей для развития всех основных видов туризма. Туризм может стать одним из драйверов развития макрорегиона", — отметил старший банкир.

Самый масштабный проект в регионе — круглогодичный многофункциональный курорт "Три вулкана" в Камчатском крае. Финансирование планируется совместно с крупным коммерческим банком, сейчас финализируются его условия. Курорт будет включать в себя 1568 номеров на три-пять звезд, горнолыжную, оздоровительную, культурно-досуговую инфраструктуру. Кроме того, при поддержке ВЭБ реализуются и небольшие проекты, например, строительство гостиничных комплексов и курортов.

Перин напомнил, что у ВЭБа есть инструмент льготного финансирования под 2% специально для Дальнего Востока. "Необходимо отметить, что наличие субсидированной процентной ставки (при очень высокой чувствительности к ней проектов туриндустрии) радикально повышает уровень одобрения со стороны банков… В этом смысле финансовая поддержка проектов со стороны правительства РФ является очень рациональным и эффективным действием", — заключил он.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.