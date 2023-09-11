2023-09-11T07:08:00+03:00
2023-09-11T08:09:00+03:00
2023-09-11T07:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230911/841709260.html
Газпромбанк предложит вариант финансирования строительства моста на Сахалин
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Газпромбанк состоит в рабочей группе по строительству моста на Сахалин и до конца года планирует предложить вариант финансирования этого проекта, сообщил первый вице-президент... ПРАЙМ, 11.09.2023
банки, транспорт, финансы, бизнес, новости, россия, газпромбанк, финансирование, мост, сахалин
https://cdnn.1prime.ru/images/83753/53/837535366.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83753/53/837535366.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83753/53/837535365.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83753/53/837535365.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83753/53/837535353.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83753/53/837535353.jpg
https://1prime.ru/gas/20230911/841708115.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Газпромбанк состоит в рабочей группе по строительству моста на Сахалин и до конца года планирует предложить вариант финансирования этого проекта, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.
"Мы являемся участниками рабочей группы в рамках поручения Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер — ред.) по строительству моста на Сахалин. В этом году планируем сделать свое предложение по финансированию этого проекта", — сказал он, выступая на ВЭФ.
Вице-премьер — полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев в августе 2021 года сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в сентябре 2021 года сообщил, что нужно перейти к проектированию мостового перехода на Сахалин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.