Зампред ЦБ: около 20 банков с базовой лицензией РФ имеют корсчета за рубежом
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Около 20 российских банков с базовой лицензией смогли открыть корреспондентские счета в иностранных банках, что является неплохим результатом, заявил статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, выступая на ВЭФ-2023.
"Если говорить о трансграничных расчетах, я бы назвал еще несколько мер, которые позволят расширить возможности для участников такого рода расчетов. Это прежде всего снятие ограничения для банков с базовой лицензией на открытие счетов в иностранных банках", — сказал он.
Гузнов напомнил, что в настоящее время данное ограничение временно снято.
"Мы посмотрели, насколько эффективно эта мера сработала. Около 20 банков смогли открыть новые счета (в иностранных банках — ред.). В принципе, это неплохой результат, это нужно поддерживать, для того чтобы география института, через который расчеты проходят, расширялись и увеличивалась, что позволяет сделать более плавные потоки", — добавил он.
Действующее законодательство запрещает российским банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках, за исключением счетов для участия в иностранной платежной системе. Однако действие данного запрета с лета 2022 года приостановлено до конца 2023 года. В июне текущего года в Госдуму был внесен законопроект, снимающий запрет на открытие банками с базовой лицензией корреспондентских счетов в иностранных банках.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
https://1prime.ru/banks/20230911/841711381.html