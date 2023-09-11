ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Около 20 российских банков с базовой лицензией смогли открыть корреспондентские счета в иностранных банках, что является неплохим результатом, заявил статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, выступая на ВЭФ-2023. ЦБ сообщил, что чистые продажи валюты экспортерами за август выросли

"Если говорить о трансграничных расчетах, я бы назвал еще несколько мер, которые позволят расширить возможности для участников такого рода расчетов. Это прежде всего снятие ограничения для банков с базовой лицензией на открытие счетов в иностранных банках", — сказал он.

Гузнов напомнил, что в настоящее время данное ограничение временно снято.

"Мы посмотрели, насколько эффективно эта мера сработала. Около 20 банков смогли открыть новые счета (в иностранных банках — ред.). В принципе, это неплохой результат, это нужно поддерживать, для того чтобы география института, через который расчеты проходят, расширялись и увеличивалась, что позволяет сделать более плавные потоки", — добавил он.

Действующее законодательство запрещает российским банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках, за исключением счетов для участия в иностранной платежной системе. Однако действие данного запрета с лета 2022 года приостановлено до конца 2023 года. В июне текущего года в Госдуму был внесен законопроект, снимающий запрет на открытие банками с базовой лицензией корреспондентских счетов в иностранных банках.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.