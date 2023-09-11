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Альфа-банк планирует открыть два филиала в Китае
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Совет директоров Альфа-банка принял решение о создании двух филиалов в Китае — в Пекине и в Шанхае, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Совет директоров Альфа-банка... ПРАЙМ, 11.09.2023
банки, финансы, новости, россия, альфа-банк, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка принял решение о создании двух филиалов в Китае — в Пекине и в Шанхае, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Совет директоров Альфа-банка принял решение о создании двух филиалов в Китае — в Пекине и в Шанхае. В ближайшее время Альфа-банк направит соответствующий комплект документов в Центробанк", — говорится в сообщении.
Ранее банк запустил сервис по работе с Китаем для импортеров и экспортеров.
"Альфа-банк исторически занимает лидирующие позиции по ВЭД, и для нас стратегически важно развитие бизнеса с Китаем. Открытие филиалов — логичное продолжение нашей стратегии", — прокомментировал директор крупного и среднего бизнеса банка Владимир Воейков.