МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка принял решение о создании двух филиалов в Китае — в Пекине и в Шанхае, сообщила пресс-служба кредитной организации. Биржевые цены на газ в Европе растут на шесть процентов

"Совет директоров Альфа-банка принял решение о создании двух филиалов в Китае — в Пекине и в Шанхае. В ближайшее время Альфа-банк направит соответствующий комплект документов в Центробанк", — говорится в сообщении.

Ранее банк запустил сервис по работе с Китаем для импортеров и экспортеров.

"Альфа-банк исторически занимает лидирующие позиции по ВЭД, и для нас стратегически важно развитие бизнеса с Китаем. Открытие филиалов — логичное продолжение нашей стратегии", — прокомментировал директор крупного и среднего бизнеса банка Владимир Воейков.