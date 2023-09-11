2023-09-11T09:57:04+03:00
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2023-09-11T09:57:04+03:00
2023
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Греф назвал рост средств физлиц Сбербанка в августе
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Сбербанк в августе благодаря росту ставок по вкладам нарастил объем средств физических лиц почти на 2%, заявил глава кредитной организации Герман Греф. ЦБ на внеочередном... ПРАЙМ, 11.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, сбербанк, физлица, герман греф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в августе благодаря росту ставок по вкладам нарастил объем средств физических лиц почти на 2%, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12%. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. На этом фоне Сбербанк с 17 августа повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная теперь составляет 12%.
"Мы увеличили ставки по вкладам, в результате средства физических лиц выросли почти на 2% за месяц", — сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.