ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в августе благодаря росту ставок по вкладам нарастил объем средств физических лиц почти на 2%, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Сбербанк оценил необходимые инвестиции в переработку отходов

ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12%. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. На этом фоне Сбербанк с 17 августа повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная теперь составляет 12%.

"Мы увеличили ставки по вкладам, в результате средства физических лиц выросли почти на 2% за месяц", — сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.