ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Конкретные предложения по изменению системы квалификации инвесторов на российском финансовом рынке могут быть представлены в сентябре-октябре, сообщил журналистам статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Рынок гособлигаций заложил повышение ставки ЦБ, считает аналитик

"Обсуждение началось, каким образом это сделать. Какой-то контур уже просматривается. Я думаю, что публичная часть полемики по этому вопросу, — частично она уже идет, — уже с предложениями, я думаю, в этом месяце или, может быть, в октябре мы уже увидим конкретные предложения", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

ЦБ РФ летом прошлого года представил к обсуждению концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, в которой, в частности, предлагалось увеличить порог активов с 6 до 30 миллионов рублей для получения статуса квалифицированного инвестора.

Затем, в июне этого года, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута уточнил, что ценз может быть повышен в два этапа, например, сначала до 12, а затем до 24-25 миллионов рублей.

ЦБ РФ также планирует существенно расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора по образованию, в том числе ввести специальный экзамен, сообщил ранее в сентябре Мамута.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.