ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Китайские и российские банки научились работать в условиях санкций благодаря расчетам в национальных валютах и использованию китайской системы банковских переводов CIPS, заявил РИА Новости на полях ВЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Альфа-банк планирует открыть два филиала в Китае

"В 2023 году 90% внешнеторговых расчетов между Китаем и Россией осуществлялись в юанях, по сравнению с прошлым годом объем расчетов в национальных валютах существенно вырос. Трудностей стало гораздо меньше, чем год назад. Санкции оказывали некоторое отрицательное воздействие на банковские расчеты между Россией и Китаем, но на сегодняшний день мы приняли меры, нашли методы, используем расчеты в национальных валютах", — рассказал он.

"Сейчас (отрицательное) влияние межбанковских расчетов на торговлю невелико. Например, мы используем систему CIPS, систему прямых платежей в рублях и юанях, которая позволила установить упорядоченные контакты между банками. Все больше банков пользуются системой CIPS, которая дает возможность осуществлять трансграничные расчеты между двумя странами в национальной валюте и избавляет нас от многих проблем в торговом сотрудничестве", — добавил Чжоу Лицюнь.

Система CIPS (Cross-Border Interbank Payment System, Система трансграничных межбанковских платежей) — национальная китайская система международных банковских переводов, позволяет проводить платежи только в юанях. Запущена в октябре 2015 года при поддержке Народного Банка Китая (государственного банка КНР). Российские банки являются косвенными участниками системы, то есть подключаются к ней через крупные банки КНР, которые являются прямыми участниками. Глава ТПП оценил темпы освоения китайского рынка российским бизнесом

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Структура российско-китайской торговли в 2023 году существенно изменится, считает Лицюнь.

"В 2023 году структура российско-китайской торговли сильно изменится. В Китай стабильно осуществляются поставки традиционных российских экспортных товаров, таких как энергоносители, минеральное сырье, растут поставки сельскохозяйственной продукции из России в Китай. Существенно увеличивается объем поставок из Китая в Россию электротехнического оборудования, автомобилей, строительной техники. Все это способствует росту объёма двусторонней торговли", — сказал он.

"По нашим оценкам, к концу года объем двусторонней торговли превысит 200 миллиардов долларов. В 2020 году он составлял 107,7 миллиарда долларов, в 2021 году — 146,8 миллиарда, в 2022 году — 190 миллиардов. За период с января по август 2023 года он уже достиг 155 миллиардов", — добавил Чжоу Лицюнь.

Он отметил рекордное число китайских участников ВЭФ в этом году.

"По моей информации, это самое большое число китайских предприятий после окончания пандемии — более 300. Многие китайские компании планируют подписание соглашений с российскими партнерами в области сельского хозяйства, инфраструктуры, торговли и логистики. В этом году результаты будут более впечатляющими, чем в прошлом", — заключил Чжоу Лицюнь.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.