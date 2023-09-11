МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-август текущего года снизилось на 86,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. ЦБ раскрыл, когда представит изменения по квалификации инвесторов

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-августе 2023 года составил 25,6 миллиарда долларов США, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года", — говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2022 года составил 184,8 миллиарда долларов.