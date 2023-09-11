2023-09-11T16:06:00+03:00
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2023
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ЦБ оценил динамику профицита платежного баланса за последние восемь месяцев
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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-август текущего года снизилось на 86,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,6... ПРАЙМ, 11.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, профицит текущего счета платежного баланса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-август текущего года снизилось на 86,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-августе 2023 года составил 25,6 миллиарда долларов США, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года", — говорится в сообщении регулятора.
Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2022 года составил 184,8 миллиарда долларов.