МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-август текущего года снизилось на 86,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 25,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

ЦБ РФ

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"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-августе 2023 года составил 25,6 миллиарда долларов США, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года", — говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2022 года составил 184,8 миллиарда долларов.