ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ ТОВАРАМИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СОСТАВИЛ $72,6 МЛРД ПРОТИВ $229,3 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — ОЦЕНКА ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20230911/841715696.html
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ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ ТОВАРАМИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СОСТАВИЛ $72,6 МЛРД ПРОТИВ $229,3 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ — ОЦЕНКА ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20230911/841715696.html
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