МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Приложение "Тинькофф банка" вновь работает штатно после сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Союз китайских предпринимателей в России отметил успехи работы банков

"Все работает", — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее банк сообщал, что небольшая часть клиентов может сталкиваться с проблемами в приложении.