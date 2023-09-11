МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в августе составило 2,8 миллиарда долларов против 19,5 миллиарда долларов годом раннее, свидетельствуют предварительные данные Банка России. ЦБ раскрыл число банков с базовой лицензией РФ, имеющие корсчета за рубежом

"По первой оценке августа 2023 года положительное сальдо текущего счета сложилось на уровне 2,8 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.