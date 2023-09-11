2023-09-11T16:20:00+03:00
2023-09-11T16:27:47+03:00
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2023
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ЦБ раскрыл профицит текущих операций в августе
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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в августе составило 2,8 миллиарда долларов против 19,5 миллиарда долларов годом раннее, свидетельствуют предварительные... ПРАЙМ, 11.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, цб, россия, профицит текущего счета платежного баланса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в августе составило 2,8 миллиарда долларов против 19,5 миллиарда долларов годом раннее, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По первой оценке августа 2023 года положительное сальдо текущего счета сложилось на уровне 2,8 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.