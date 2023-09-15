МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Неопределенность с величиной изменения ключевой ставки ЦБ РФ на предстоящем в пятницу заседании создает развилку для курса рубля; сдержанное решение регулятора обеспечит слабость рубля на текущих уровнях (92-97 рублей за доллар), а агрессивное – опустит доллар в район 87-94 рублей, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Экономисты сделали прогнозы по ключевой ставке в преддверии заседания ЦБ

Банк России в эту пятницу либо сохранит ключевую ставку на текущему уровне, либо повысит ее на 1-3 процентных пункта, следует из прогноза опрошенных РИА Новости аналитиков. Резкое ослабление рубля летом подогрело инфляционные ожидания россиян, и регулятор провел внеочередное заседание в августе, на котором повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12% годовых.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

Нейтральное решение ЦБ по ключевой ставке или повышение ее размера в пределах одного процентного пункта будет наиболее сдержанным сценарием для рубля, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"В этом случае ЦБ, вероятно, сохранит жесткую риторику, допускающую возможность для будущих повышений ключевой ставки, если инфляционные процессы будут ускоряться. При таком решении курс доллара способен остаться в границах 92-95 рублей", — считает он.

Рынок закладывается скорее на агрессивный вариант решения по ставке, поэтому при консервативном повышении рубль может заметно ослабеть, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "В этом случае доллар будет стоить 95-96,5 рубля", — оценил он.

АГРЕССИВНЫЙ ВАРИАНТ

В более жестком сценарии предполагается повышение размера ключевой ставки ЦБ РФ до 14% (+2 процентных пункта) или выше, отмечает Евстифеев. "В этом случае у рубля может проявиться краткосрочная поддержка, поскольку это приведет к росту доходности накоплений в национальной валюте. При данном сценарии рубль может укрепиться до 87-92 за доллар", — оценивает он.

Наиболее агрессивный сценарий ЦБ РФ мог бы помочь укрепить рубль: доллар сполз бы в область 92 рублей, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Агрессивный вариант повышения ставки ЦБ РФ предполагает снижение курса доллара в район 93-94 рублей, считает Вайсберг из ИК "Регион".

"По опыту 2022-2023 годов мы видели значительную реакцию валютного рынка на решение ЦБ только два раза — оба раза в случаях внепланового заседания по ставке — в мае 2022 (в цикле снижения) и в этом августе. Краткосрочная реакция курса рубля на изменение ставки в 3-3,5 процентного пункта в этих случаях составляла 5-10%, однако в обоих случаях в колебаниях курса были и другие факторы, и изменения не были устойчивыми, так как для устойчивого разворота курсовых трендов на текущем валютном рынке требуется заметно больше времени, чем это было до 2022 года", — рассуждает Софья Донец из "Ренессанс Капитал".

"Таким образом, заметной реакции курса рубля на изменение ключевой ставки мы бы ожидали только в случае повышения, способного заметно удивить рынок — например до 15% и выше. Тогда курс может сходить "посмотреть" на уровень 90 рублей за доллар", — резюмировала она.