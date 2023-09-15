МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российские банки могут отменить свои скидки к ставкам по льготным программам ипотеки после уменьшения бюджетных субсидий, направленных для компенсации недополученных доходов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Банки начнут выдавать IT-ипотеку по новым условиям с 9 сентября

Правительство России ранее в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%. Кроме того, снижается на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий банкам, кредитующим в рамках ипотечных госпрограмм. При этом ряд кредитных организаций предлагают ставки по госпрограммам ниже утвержденных правительством. В частности, ВТБ и Сбербанк, согласно информации на их сайтах, предлагают ипотеку с господдержкой на жилье в новостройках по ставке от 7,3%.

"Вероятнее всего, банки повысят ставки по льготным программам в размере, соответствующем снижению субсидии (ранее ряд банков снижал ставки на фоне роста ключевой)", — считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Таким образом, уменьшение субсидий не приведет к снижению маржинальности ипотечного кредитования в рамках льготной программы, пояснил он.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий также считает, что ставки по льготной ипотеке могут вырасти. "Это ухудшение условий программ с господдержкой будет способствовать охлаждению перегретого рынка ипотеки, повышению ставок по ипотеке с господдержкой и снижению темпа роста цен на жилье, в первую очередь, на новостройки", — отметил Осадчий.

По его подсчетам, российские банки недополучат 19 миллиардов рублей в год государственных субсидий по льготной ипотеке из-за уменьшения их предельной величины. А доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица считает, что уже до конца года общий объем потерь банковского сектора может составить порядка 7,6 миллиардов рублей.