МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. ВТБ хочет взыскать с VTB Bank (Europe) задолженность на 112,6 миллиона евро, говорится в иске, поданном в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует из материалов суда. NYT: в Калифорнии подали в суд на крупнейшие мировые нефтекомпании

"Банк ВТБ… обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к VTB BANK (EUROPE) (ВТБ Банк (Европа) CE) о взыскании задолженности в размере 112 634 610,00 евро. Определением от 11.09.2023 исковое заявление принято судом к производству", — сказано в определении суда.

По ходатайству ВТБ суд также 14 сентября в качестве обеспечения арестовал ряд активов, которые находятся на счету VTB Bank Europe SE, открытом в депозитарии ВТБ либо в каких-то иных депозитариях в пределах суммы исковых требований. Согласно материалам, речь идет о принадлежащих VTB Bank (Europe) ценных бумагах Bonds Astana Finance, Veon Holdings B.V., Bonds Alfa Holding Issuance PLC, GAZ Capital S.A., RZD Capital PLC, GAZ Finance.

ВТБ также попросил суд запретить депозитарию ВТБ вносить любые записи по счету депо, открытом на имя VTB Bank (Europe), в связи с переходом права собственности на ценные бумаги к каким-либо юрлицам, за исключением банка ВТБ, а также в связи с обременением ценных бумаг правами третьих лиц.

"В обоснование заявления истец указывает, что непринятие указанных обеспечительных мер сделает невозможным фактическое исполнение решения суда и повлечет причинение значительного ущерба банку ВТБ ввиду предпринимаемых ответчиком мер по отчуждению имущества на территории РФ и невозможности исполнения судебного решения на территории Германии из-за наличия ограничительных мер", — говорится в материалах суда.

В апреле прошлого года после введения международных санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления VTB Bank Europe. Затем годовое общее собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.