МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Группа ВТБ с начала года выдала ипотечных кредитов на сумму более чем 1 триллион рублей, что на 52% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба банка. Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

"С начала 2023 года более 213 тысяч заемщиков оформили жилищные кредиты в банках группы ВТБ. Общий объем ипотечных сделок превысил 1,097 триллиона рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 20% – рекордного 2021-го. Основным спросом заемщиков пользуются льготные программы, по которым приобретается жилье на первичном рынке", — сказано в сообщении.

Около 975 миллиардов рублей от общего объема выдач группы пришлось на ВТБ. Этот результат почти на 44% превышает итоги за аналогичный период прошлого года и более чем на четверть – рекордного 2021 года. Средний размер одного жилищного кредита среди клиентов ВТБ сейчас составляет 5,2 миллиона рублей, что примерно сопоставимо с уровнем на начало года.

На фоне корректировки базовых программ вслед за ростом ключевой ставки и грядущих изменений первого взноса по льготной ипотеке заемщики предпочитают проводить сделки на условиях господдержки, отметили в банке. В сентябре на льготную ипотеку в ВТБ приходится 56%. Среди госпрограмм основной интерес к "семейной ипотеке": ею воспользовались уже 42 тысячи россиян, получив в ВТБ более 217 миллиардов рублей. Вторая по популярности – ипотека на жилье в новостройках (почти 37 тысяч договоров на 178 миллиардов рублей).

Другой банк группы – "Открытие" – провел с начала года 20,3 тысячи ипотечных сделок на 96 миллиардов рублей, на льготную ипотеку пришлось 65%. Еще более 6 тысяч кредитов на сумму около 26,5 миллиарда рублей за неполные девять месяцев российские заемщики получили в РНКБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж банка вырос на 82%. Кроме того, этот результат на 15% превышает итоги за аналогичный период 2021 года.

"Только за первую половину сентября мы выдали нашим клиентам среднемесячный объем кредитов и досрочно преодолели знаковую отметку в 1 триллион рублей продаж всей группы ВТБ. На фоне действий регулятора – ужесточения требований к кредитным программам и серии роста ключевой ставки – в IV квартале рынок ждет охлаждение спроса, однако с учетом рекордных продаж первых 8 месяцев он покажет исторический результат – более 6 триллионов рублей", — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.