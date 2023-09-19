МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы во вторник огласит приговор бывшему заместителю председателя Центрального банка РФ Константину Корищенко и бизнесмену Максиму Пальчуну по делу о хищении активов "Инвестбанка" с ущербом около 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Данные в "Госуслугах" не заменят бумажных документов, заявили в Минцифры

Оглашение приговора назначено на 19 сентября в 12.00 мск.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации, бывшего председателя правления АКБ "Инвестбанк" (ОАО) Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна возбуждено из-за растраты, принадлежавших банку ценных бумаг, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

Как ранее сообщили РИА Новости в МВД, по версии следствия, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице Агентства по страхованию вкладов ответственность по обязательствам перед вкладчиками. Ущерб составил порядка 1,4 миллиарда рублей.

Фигурантов задержали в 2021 году. Им предъявили обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Ранее было завершено расследование двух уголовных дел против шести руководителей "Инвестбанка", которые, действуя в составе организованной группы, заключили кредитные договоры с подконтрольными юридическими и физическими лицами и так похитили 12,7 миллиарда рублей, отмечается в релизе. Топ-менеджер банка за растрату приговорен к лишению свободы на 3,5 года, рассмотрение дела пяти остальных подсудимых продолжается.

ЦБ в декабре 2013 года отозвал у "Инвестбанка", занимавшего на тот момент, по данным РИА Рейтинг, 80-е место среди банков России лицензию, в марте 2014-го банк был признан банкротом.